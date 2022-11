Ischia | il cambiamento climatico non può diventare un alibi per l’abusivismo edilizio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nei giorni scorsi centoventi millimetri di pioggia tra mezzanotte e le sei del mattino hanno abbattuto l’isola causando la frana che è partita dalle pendici del monte Epomeo. Colate di fango e allagamenti hanno invaso il Comune di Casamicciola Terme, le cui strade si sono trasformate in fiumi in piena. Case e veicoli sono stati L'articolo proviene da Inews24.it.

La tragedia di, dove in seguito a una frana almeno otto persone hanno perso la vita , fa tornare d'... Nello Musumeci : 'Abbiamo la necessità di convivere con gli effetti del...La risposta del governo " Stato di emergenza aper un anno, 2 milioni di euro in arrivo, ... Piano nazionale di adattamento alclimatico " Il governo ha annunciato che si mobiliterà ...Proseguono a Ischia le ricerche dei dispersi dopo che sabato una colata di fango, causata da intense piogge, ha travolto il Comune di Casamicciola. Frana Ischia, «Roma tra ...Ischia: il cambiamento climatico è un fattore scatenante della frana, ma non può diventare un alibi per l'abusivismo edilizio.