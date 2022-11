Inter | Brozovic si riscatta con la Croazia | ecco la sua pagella

Shani Jamilah è la fidanzata di Lukaku (calciatore belga che milita nell'): una bomba sexy ... fidanzata di De Ligt , Joana Sanz , in coppia da anni con Dani Alves , Silvija, ...Se Big Rom è apparso spaesato e appesantito,è tornato ai suoi livelli. Netti i progressi rispetto alla partita col Marocco , dimenticato l'infortunio. E allora per chi tiferanno gli ...Dopo l’ultima, poco brillante, prestazione con la maglia della Croazia, il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, si riscatta con una bella prestazione che la Gazzetta dello Sport giudica con un ...REGIA E COPERTURA – Come di consueto Brozovic è stato schierato in mediana insieme a Kovacic e Modric E il regista ha mostrato una condizione in netta crescita, con un impatto decisamente più incisivo ...