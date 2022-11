Incorvaia e Tavassi sempre più vicini | “Quando abbiamo capito di piacerci”

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 novembre 2022) Appena arrivati nella casa del GF Vip Edoardoe Micolhanno subito stretto un bel rapporto. I due da settimane sono inseparabili ed è abbastanza evidente che il gieffino provi qualcosa in più dell’amicizia per la coinquilina. Ieri sera Edoardo ha confessato all’amica speciale che la vorrebbe nella sua vita anche fuori dal GF Vip. L’ha spiegato che anche lei non vorrebbe perderee gli ha fatto capire che lui ha già un posto speciale nel suo cuore., le confessioni notturne. Edoardo ha fatto delle domande a Micol, probabilmente per capire se l’interesse che prova lui è ricambiato: “Se entrasse qualcuno per te è ovvio che mi roderebbe. Sarei contento per te ma a me roderebbe un po’. Non è che mi metterei a piangere, però sono onesto e ...