Incontro con i cittadini | Rubbo Gesesa | “Nessuna ombra sul nostro operato”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRassicurazioni e feedback positivi. E’ la conclusione che si è colta in serata presso la sede delladopo l’allarme di 15 giorni fa circa l’asserita presenza fuori controllo di tetracloroetilene nell’acqua potabile dei pozzi della zona di Pezzapiana.ha voluto incontrare questa sera idella zona presso la sede della società partecipata dopo l’allarme della presenza fuori controllo di tetracloroetilene nell’acqua potabile dei pozzi della zona, vicenda che impose al sindaco Clemente Mastella di firmare un’ordinanza di divieto di utilizzo a uso potabile che rimase in vigore solo due giorni. Il clamore e soprattutto le preoccupazioni esplosi ormai 15 giorni fa, quando appunto furono rilevati valori oltre la soglia di legge, sono ancora oggi ben presenti nelle menti dei ...

Rovigo.News

Quella era la Chiesa dei primordi,un numero relativamente basso di persone paragonato a quello ... E ora abbiamo addirittura la mossa a sorpresa delle due sessioni dell'. Un'altra mossa a ...Sr. Bernadette Reis Lunedì mattina, negli uffici della Segreteria del Sinodo, si è svolto l'e i presidenti delle riunioni internazionali delle Conferenze episcopali e i coordinatori delle Assemblee continentali del Sinodo dei vescovi. Un rappresentante per ogni continente ha ... Incontro con l’imprenditore che ha tenuto testa alla ‘ndrangheta A Bruxelles l'incontro con il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat: pronti 4,5 miliardi per l'assistenza alimentare e una nuova task force congiunta sui fertilizzanti ...L’ex rossoblù saluta la Sardegna pubblicando una bellissima foto dell’incontro con Riva SALUTO. “È stata una settimana indimenticabile per l’emozione che ho provato nel riassaporare l’affetto del popo ...