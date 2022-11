Il passamontagna ormai si indossa anche in città Ed è elegantissimo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 novembre 2022) Chi pensava fosse una tendenza passeggera perlopiù legata ai look da pandemia dovrà ricredersi. Il balaclava è ancora il copricapo del momento: con la stagione Autunno-Inverno 2022/2023, c’è chi lo ha già sperimentato, di nuovo, in passerella. La novità? Ilnon è mai stato così chic. Il balaclava in lana di Cos AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi› Collane e maglieria, la coppia più in vista. 5 brillanti abbinamenti da provare ora Dove l’abbiamo visto Il significato del termine balaclava – anzi Blalaklava – è noto: il nome della freddissimadove gli inglesi ricevettero una sonora sconfitta dalle milizie russe nel 1854, durante la guerra di Crimea. Ma oggi come allora, il nome indica il copricapo in maglia ...