Come nelle vecchie ricette di famiglia | con gli ingredienti dosati a buon senso anche l' affetto funziona per approssimazioni Consentono di aggiustare il tiro se serve E aprono la porta a slanci di generosità Collettivi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Su ogni tavolo, al ristorante di una città olandese, è posato un cartoncino con due alette che si richiudono. Sulla parte esterna, in bianco e nero, la foto di tre signore anziane che chiacchierano: davanti a loro i piatti di un pasto appena cominciato, i bicchieri, il pane. Con l’aiuto di un servizio digitale di traduzione automatica, il testo all’interno rivela il messaggio: se al conto della cena, la nostra, avremo voglia di aggiungere 1 euro, quella piccola porzione in più verrà offerta alle persone che non possono permettersi di andare a mangiare fuori. La convivialità di un paio d’ore insieme illumina e riscalda l’inverno del cuore, combatte la solitudine e la tristezza, rinvigorisce. Il sapore si incrocia con il sapere, non a caso la radice etimologica è la stessa, la bocca ci fa gustare il cibo e le parole. Ci ...

Osservatorio Malattie Rare

...ormai è ben chiaro, è tutto quando si parla di moda in relazione ai corpi. Per , con seno prosperoso e addome pronunciato, anche dette a mela, il segreto staproporzioni . Il cappotto ...Nei sentimenti sei tu a decidere, problemirelazioni con il segno Bilancia o Sagittario, devi ... tensione giustificata dalla necessità di programmare un eventouna convivenza. In questi ... 26 Novembre 2022, Roma. Come nelle favole Esistono gallerie attente a conciliare il profitto con il valore sociale dell’arte contemporanea, la cui capacità è quella di vedere come siamo e d’immaginare come saremo, usando lingue sconosciute pe ...Kerry Postlewhite è il direttore degli Affari pubblici presso Cruelty Free Europe, una rete di organizzazioni per la protezione degli animali provenienti da oltre 20 Stati membri dell'Unione europea e ...