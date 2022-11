Accorsi al suo ingresso nel genere sci-fi con Ipersonnia | che guarda a Memento

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 novembre 2022)(dal 29 al cinema) è un thriller psicologico ambientato in un futuro distopico, prodotto da Matteo Rovere e diretto dal regista Alberto Mascia (alla sua opera prima). È una rarità per il cinema italiano confrontarsi con uno sci-fi che segue gli abissi dell’inconscio del protagonista. David (Stefano) è uno psicologo che lavora a Hypnos, un nuovo e rivoluzionario sistema carcerario basato sull’addormentamento forzato dei detenuti che punta a eliminare la criminalità Stefano(Foto Andrea Miconi) Andrea MiconiDavid, in un carcere ipertecnologico, isolato dalla civiltà è in cerca di una nuova vita dopo un fatto tragico. La sponda la trova in Viola (Caterina Shulha), una pianista sposata con un uomo che viene sottoposto al metodo Hypnos. Dopo aver conosciuto la donna David viene ingoiato in un vortice: in un ...