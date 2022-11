Primo trionfo Canada in Davis | Auger-Aliassime protagonista

(Di domenica 27 novembre 2022) MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il, per la prima volta nella storia, ha vinto la Coppa. Il team nordamericano, nella finale odierna in scena sul veloce indoor di Malaga, si è sbarazzato, con un perentorio 2-0, dell'Australia. Grandedi questa storica affermazione dei canadesi è stato il 22enne di Montreal Felix.Nelsingolare di oggi Denis Shapovalov, numero 18 del ranking internazionale, ha sconfitto in due set Thanasi Kokkinakis, numero 95 della classifica mondiale, col punteggio di 6-2 6-4. A ruotaha conquistato il secondo e decisivo punto di giornata. L'attuale numero 6 del mondo, ieri vincitore contro l'Italia sia in singolare che in doppio, ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur, ...

