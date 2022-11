Frana Casamicciola | Nello Musumeci | «Tutta l?Italia è a rischio | ora interventi strutturali»

(Di domenica 27 novembre 2022) A Ischia ieri non è riuscito ad arrivare: «Lo farò appena ci saranno le condizioni. Non voglio essere un problema, ma rendermi utile». Ma appena saputo della tragedia,...

Si era accorta della tragedia imminente Eleonora Sirabella , la prima vittima accertata della tragedia di, ed aveva chiesto aiuto. Secondo quanto si è appreso, infatti, poco prima che il fiume di fango la travolgesse, la donna ha chiamato con il cellulare il padre che vive a poca distanza, ...Soltanto in un secondo momento la colata si è incanalata attraverso alvei e strade carrabili, fino al piazzale Anna De Felice, a pochi metri dal porto turistico di. A cura di Pasquale ...“Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rinnovato in apertura del Consiglio dei Ministri, la vicinanza e la solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e per la popolazione colpita ...