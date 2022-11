Danimarca | Kjaer | 'Se non gioco divento pazzo | non ho rischiato Devo tenere la coscia sotto controllo'

Le parole di Hjulmand, CT della, sulle condizioni del difensore del Milan Simondopo la sconfitta contro la Francia Il Ct dellaHjulmand ha spiegato il motivo del mancato impiego di Simoncontro la Francia. LE PAROLE - "Sapevamo che non poteva giocare e non ...Commenta per primo Scatta l'allarme Simonin casa. Il difensore del Milan non è sceso in campo nella sconfitta con la Francia, secondo impegno degli scandinavi nei Mondiali in Qatar, e non lo ha fatto per un problema di ...Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match tra Francia e Danimarca. Le sue parole Simon Kjaer ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match tra Francia e Danimarca ...La Francia si è qualificata agli Ottavi di finale. Vediamo di seguito il post di congratulazioni del Milan per Hernandez e Giroud ...