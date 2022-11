Calcio | Mondiali 2022 Keysher Fuller | “Questo goal è un volere di Dio”

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo quanto mostrato contro la Germania nel match d’esordio aidi(vittoria in rimonta per 2-1), sembrava poter essere tutto facile per il Giappone nella seconda partita del girone E contro la Costa Rica (reduce dalla sconfitta per 7-0 contro la Spagna), e invece ecco la grande sorpresa. Il gruppo di Luis Suarez (omonimo del ben più noto attaccante uruguaiano) è riuscito a resistere ai vari attacchi dei nipponici e ha poi trovato l’incredibiledella vittoria all’81’ al primo tiro in porta in questa rassegna iridata. A segnare questa rete decisiva è statoSpence, terzino destro che gioca nell’Herediano, squadra che milita nella massima serie costaricana (ovvero la Liga Promerica). Il classe 1994 ha ricevuto palla appena dentro l’area e con un ...

