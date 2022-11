Under 20 | concluso a Roma il primo raduno dell’area Centro

(Di sabato 26 novembre 2022) Si è svolto questo pomeriggio sul campo della SS Romulea diilterritoriale (area) della Rappresentativa Nazionale U20 femminile della Lega Nazionale Dilettanti. Ad ospitare la selezione20 femminile è stata la storica società sportiva dilettantistica di, la SS Romulea, da sempre impegnata nella formazione dei giovani calciatori per affrontare il mondo del calcio professionistico. Dal 2017 la Romulea ha istituito una sezione sportiva dedicata al calcio femminile rendendola così una delle società dilettantistiche più importanti della regione Lazio per la pratica di questo sport. Il programma della Rappresentativa Nazionale20 si inserisce nel “Progetto Giovani” della Lega Nazionale Dilettanti nato proprio per sviluppare ...

