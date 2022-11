Traffico Roma del 26-11-2022 ore 17 | 00

Divieto di transito per i tir Non sarebbe possibile vietare il passaggio dei tir lungo via, ... Su quest'opera interviene anche l'ex assessore alRoland Atz che guida un comitato di ......il centro storico di Milano permettendo spostamenti e una significativa riduzione delsu ... In Italia, oltre alla linea M4 a Milano, sta realizzando anche la Linea C ae tratte rilevanti ...Dall'invio delle dichiarazioni dei contribuenti persone fisiche e giuridiche alle autocertificazioni per gli aiuti di Stato Covid, dall'acconto delle imposte 2022 alla 'Rottamazione ter': è un 'assagg ...Poco dopo le 01:00, sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fregene e il bivio con l’A91 Roma – Fiumicino in direzione Roma, per un incidente avve ...