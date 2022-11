Stadium ritorna al PalaSimoncelli

(Di sabato 26 novembre 2022) Tutto pronto alper il ritorno diMirandola tra le mura amiche dopo la doppia trasferta di Garlasco e Monselice. L’avversario di giornata è la MedStore Tunit Macerata, che al momento si trova in settima posizione. Proprio nella scorsa giornata, i marchigiani hanno trovato la sconfitta in casa contro la Moyashi Garlasco, con lo stesso risultato con cui hanno battutoa Pavia. Nel gruppo di lavoro dei mirandolesi ha fatto anche il suo ingresso Marcello Mescoli, che aggiunge a un’illustre carriera di tecnico anche un’eccellente carriera come giocatore: vincitore di una Coppa Italia e di una Coppa CEV con Modena Volley, è anche stato tra gli artefici della promozione in Serie A1 della Lube CARIMA Macerata, ora Lube Volley, militante nel campionato di SuperLega. Tra gli autori di quella promozione si ricorda ...

