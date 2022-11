Sondaggi | il mistero sul consenso di Giorgia Meloni | cresce o scende? Fuga dal Pd | gli elettori preferiscono M5s a Renzi e Calenda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilper, per il suo partito e per il suo governo è in salita o in discesa? Una domanda lecita per chi oggi ha letto i principali quotidiani italiani. Secondo l’ultimoo di Ipsos per il Corriere della Sera il 49% degli intervistati dà un giudizio positivo sulla premier, il 46 sul governo, mentre i giudizi negativi sono rispettivamente a 35% e 38%. Rispetto allo scorso mese, dunque, sia l’esecutivo (da 51% al 55) che la premier (da 54 a 58) aumentano il loro. Così come Fratelli d’Italia, che secondo la rilevazione di Nando Pagnoncelli ha guadagnato l’1,6% rispetto a ottobre e addirittura il 5,4% rispetto alle politiche ed è ormai a quota 31,4%. Salita o discesa? – Completamente opposti i numeri di Euromedia per la Stampa, che indicano in caduta il ...