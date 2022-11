Smottamento di terra lungo la provinciale Capri-Anacapri

...e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimentoe ... La frana - Lodalla parte alta di via Celario ha raggiunto il lungomare in piazzale ...Neve, mare,, sono diversi gli scenari in cui il pilota istruttore ha operato negli ultimi ...nelle indagini sull'omicidio di Carol Maltesi (DUCIS) In missione anche per rilevare lo...A causa dell’abbondante pioggia che si è riversata per circa due ore sull’isola di Capri, lungo la provinciale Capri - Anacapri si è verificato uno smottamento lungo ...Di fatto però i lavori non sono ancora entrati nel vivo. Ed oggi pomeriggio, come detto, le piogge battenti hanno provocato un nuovo smottamento. Un palo della luce è crollato a terra; un masso molto ...