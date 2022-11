Frana a Ischia | 8 morti | diversi dispersi Trenta le famiglie isolate

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov –. Un nubifragio sull’isola, dalle 5 di stamani, ha provocato allagamenti e smottamenti. “Sono otto iaccertati per la”. E’ quanto dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell’inaugurazione della nuova metropolitana M4 di Milano. Molte le persone disperse a Casamicciola, a causa di unaprovocata da un temporale. Tra ic’è pure una famiglia composta da marito, moglie e un neonato. Dispersa anche una ragazza di 25 anni. Si trovavano tutti in due case travolte dal fango lungo via Celario., immobili crollati e 30“Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di ...

Casamicciola 26 novembre 2022 Dalle 5 un nubifragio sta interessando l'Isola di(NA), provocando allagamenti e smottamenti. A Casamicciola unaha travolto una casa, sono in corso le ricerche di eventuali dispersi, mentre un'auto è stata trascinata in mare con i due ...'La tragedia delladi, il cui bilancio speriamo che venga ridimensionato nelle prossime ore, ci riporta drammaticamente alla realtà: questo Paese si sbriciola, un territorio fragile appesantito dall'incuria ...Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna ...Incubo fango su Ischia: ci sarebbero 4 dispersi travolti dal fiume di terra e pioggia che sta sconvolgendo l'isola campana da alcune ore, in particolare il comune di Casamicciola Terme. La pioggia… Le ...