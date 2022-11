Aumento del 300% | ecco quanto pagheremo di più a Dicembre “pazzesco”

(Di sabato 26 novembre 2022) La stangata dell’energia e del gas continua ad essere sempre più dura. Famiglie ed aziende non ce la fanno più ad andare avanti e se per le famiglie il rischio è quello di trovarsi nei guai, per le aziende il rischio è quello del fallimento. Da quando Putin ha chiuso i rubinetti del gas e da quando l’inflazione è volata al 12%, non ci si capisce più niente e lo stress economico di imprese e famiglie risulta oramai veramente troppo forte. Si fa fatica a reperire gas naturale e anche le altre materie prime energetiche e gli esperti dicono che questo problema nella catena degli approvvigionamenti energetici rischia solamente di peggiorare.energia(I Love Trading)Una complessa ragnatela di connessioni economiche e digitali porta alla fine ad un risultato catastrofico vale a dire quello dei prezzi che aumentano ...

Il costobiglietto'Atm dell'Atm di Milano aumenterà. Da giorni sentiamo dire dal sindaco Sala che i costi di gestionetrasporto pubblico non sono più sostenibili, a causa dell'costi dell'energia e della riduzione dei passeggeri, circa un quarto in meno rispetto al periodo pre Covid. Oggi l'assessore alla Mobilità, Arianna Censi, a margine dell'inaugurazione ...Il livello degli arrivi in Grecia è aumentato in linea con l'degli arrivi in Europa. In generale devo dire che il meccanismo volontario ha ricollocato solo meno dell'1%totale degli ...Il presidente della Regione sul suddidio economico: «così com'è costruito è stato un clamoroso errore del Movimento 5 Stelle» ...MAIDA, 26 NOV. - Il Partito Democratico di Maida ha eletto durante l’ultima assemblea congressuale straordinaria Francesco Pileggi nuovo segretario del circolo locale. Alla presenza del segretario pro ...