Violenza contro le donne | alla Cisl di Bergamo una mostra e un convegno

(Di venerdì 25 novembre 2022). È stata ufficialmente inaugurata venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionalelasulle, la“You-man Evolution”, della fotografa Chiara Gazzaniga, che darà visitabile, negli spazi della sededi via Carnovali a, fino al prossimo 28 gennaio. Si tratta di una esposizione fotografica che ha come protagonista l’uomo e la sua evoluzione nei confronti della donna. Nella intenzioni dell’artista, la serie fotografica vuole invitare lo spettatore a empatizzare con il ruolo della donna che subisce. L’inaugurazione dellaha dato anche il via alchee Fisascat hanno organizzato per onorare la ricorrenza del 25 ...

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, in occasione della Giornata internazionalelasulle donne, ha voluto donare al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dello Sport Andrea Abodi il pallone rosso, con cui la Serie B giocherà questo weekend. Un modo ...'Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la società veramente pretende che il rispetto verso una donna non abbia eccezioni: commettere un reato perché èuna donna e non per altri motivi, è un ...Il Comune di Bari ha reso omaggio alle vittime di femminicidio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra oggi 25 novembre. Tante le iniziative e i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...