Squid Game | Oh Yeong-su incriminato per reati sessuali in Corea

(Di venerdì 25 novembre 2022) L'attore Oh-su, volto del giocatore più anziano nella serie, è statoperin. La star di, Oh-su, è stata incriminata perin, secondo rapporti locali e l'agenzia di stampa AFP. L'attore ha recentemente vinto un Golden Globe come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Oh Il-nam nel successo di Netflix. Oh-su è statoieri con l'accusa di aver toccato in modo inappropriato il corpo di una donna cinque anni fa ed è stato rilasciato senza essere detenuto. Come riportato da Deadline, i reporter locali e AFP hanno ...

L'attore diOh Yeong - su è stato incriminato dal tribunale di Seoul per molestie sessuali. L'episodio risale al ...Leggi Anche Emmy: vincono 'Succession' e 'Ted Lasso', premi anche a '' L'ATTORE NEGA LE ACCUSE - L'attore di '', 78 anni, di fronte alle accuse, ha negato la sua colpevolezza. In una dichiarazione alla televisione coreana Jtbc Oh Yeong - su ha ...L'attore Oh Yeong-su, volto del giocatore più anziano nella serie Squid Game, è stato incriminato per reati sessuali in Corea.Oh Yeong-su, l’attore sudcoreano noto per aver interpretato l’anziano Oh Il-nam nella serie tv Netflix Squid Game è stato incriminato in Corea del Sud per reati sessuali. La notizia è stata riportata ...