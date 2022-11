Serie A 2022 2023 | Molise Kean miglior giocatore di novembre

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022)è ildi. A renderlo noto è la LegaA, la quale fa sapere che “il premio EA SPORTS Player Of The Month diè stato assegnato al calciatore della Juventus e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa 23. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaioalle ore 18.00 all'”Allianz Stadium” di Torino”.è stato votato dai tifosi sul sito http://apotm.easports.com/, e ha superato campioni del calibro di Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Federico Dimarco (Inter), Victor Osimhen (Napoli) e Piotr Zielinski (Napoli). “Moise ...