Sci alpino | perché è stata cancellata la discesa di Lake Louise | cosa è successo e quando si recupera

(Di venerdì 25 novembre 2022)ladi(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023. La gara, che in teoria era prevista alle ore 20.30 italiane (le ore 12.30 locali) si sapeva che sarebbea fortissimo rischio visto le previsioni meteo su quella zona dello Stato dell’Alberta e, purtroppo, così è stato. Oggi, sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, neve e visibilità scarsissima la fanno da padrone, con temperature ben al di sotto dello zero a fare da cornice. Purtroppo tutta la settimana era fortemente minacciata dalle avverse condizioni del meteo e, come si temeva, la prima gara èufficialmente depennata dal calendario. A questo punto gli organizzatori hanno deciso di spostare a domani la, ...

