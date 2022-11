Rai 2 posticipa l’Alba e accende Malgioglio La Parietti a Davide Maggio | “Non Sono una Signora sarà un vaso di Pandora e non un vaso di pandoro”

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 25 novembre 2022) AlbaRai 2 cambia ancora le carte in tavola e rinvia al 2023 lo show di Alba, anticipando al suo posto il programma di Cristiano. Ecco la situazione. A pochi giorni dalla messa in onda, il promo di Nonunarecita ancora “prossimamente”. E non è un caso: vi confermiamo, infatti, che Il Cantante Mascherato in salsa drag queen dellanon debutterà più la sera del 7 dicembre ma direttamente a febbraio 2023. Lo show, previsto in un primo momento dal 7 novembre, subisce dunque un altro rinvio. Il motivo? Al momento sconosciuto. Per questo abbiamo chiesto un commento alla conduttrice. Il commento di Albasullo spostamento di Nonuna ...