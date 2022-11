Perché i videogiochi sono pieni di padri?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 25 novembre 2022) Siamo cresciuti forgiati dal loro esempio. Un esempio da seguire o rigettare. Una guida di cui fidarsi oppure da cui fuggire il più lontano possibile. Almeno per chi ha avuto la fortuna (o la sfortuna) di averne uno. Ifigure ambigue che nel bene o nel male, che lo vogliamo oppure no, ci definiscono. Adesso, però, le cosecambiate. Adesso siamo noi a manipolare loro. E lo facciamo con un joypad in mano. Sì,negli ultimi anni tantissimici hanno messo nei panni dialle prese con il fardello della genitorialità. Spesso intesa come un livello difficile da superare. Una condizione esistenziale vissuta con sofferenza, patemi e riluttanza. Da dove nasce questa esigenza? E come mai la paternità è diventata una costante dell’esperienza videoludica? ...