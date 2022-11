Mondiali Qatar | Apoteosi Iran! Galles sconfitto nei minuti di recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Idel2022 sono idelle imprese e delle sorprese. Dopo le spettacolari vittorie di Arabia Saudita e Giappone rispettivamente contro Argentina e Germania, si è registrato oggi un altro clamoroso successo. L’Iran ha battuto infatti ilnella prima sfida della seconda giornata. Gli iraniani, ai quali è stato annullato un gol al 16? per fuorigioco, hanno dominato nel secondo tempo contro il. Solo neidil’Iran è riuscita a trovare il gol, anzi i gol. L’Iran si è portato in vantaggio al 90+9? con Chesmini, mentre Rezaeian ha segnato la rete del raddoppio al 90+11?. L’Iran si porta adesso al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inghilterra, che con gli iraniani aveva vinto 6-2, e restano ancora in gioco per la ...