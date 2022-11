Milik | ormai è tutto deciso | manca solo l’ufficialità

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non sembrano esserci più dubbi sul futuro di, attaccante che sta facendo molto bene con la maglia della Juventus. La Juventus, nella scorsa sessione estiva di mercato, si è rinforzata con una serie di innesti di assoluto livello. Uno degli ultimi acquisti è statoche, nelle idee della società, sarebbe dovuto essere il vice Vlahovic; con il tempo, però, il centravanti polacco è diventato molto più di una semplice riserva andando a comporre, con il serbo, una coppia ben assortita. LaPresseGiocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista aereo e con una discreta tecnica di base; nel 3-5-2 che sta utilizzando la Juventus, l’ex Napoli è perfetto per la sua abilità di svariare sul fronte offensivo lasciando, in questo modo, maggiore spazio a Vlahovic. Attualmenteè impegnato, con la sua Polonia, al mondiale in Qatar ma ...

