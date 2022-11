LIVE Olanda-Ecuador 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI3? La squadra di Van Gaal prova subito a far girare il pallone, malinteso tra Van Dijk e Dumfries e possesso regalato all’. 2? Palla riconquistata dall’e Dumfries incaricato della rimessa laterale. 1? Primo possesso gestito dell’, che prova subito a sviluppare la prima azione d’attacco. PRIMO TEMPO 16:58 Dopo l’inno dell’tutti è pronto a Doha, buon divertimento a tutti! 16:55 E’ il momento degli inni nazionali, si incomincia con quello olandese. 16:54 Squadre che fanno il loro ingresso al Khalifa International Stadium! 16:53 Nazionale di casa del Qatar che guarda questa partita come l’ultima speranza, infatti se ...

STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Ecuador non ha battuto 13 delle 24 avversarie europee che ha affrontato nel corso degli anni, incluse due partite contro l'(1 pareggio, 1 sconfitta). Nel gruppo A si sfidano le due squadre che hanno vinto la gara d'esordio: in caso di vittoria gli oranje staccherebbero il pass per gli ottavi di finale (diverso discorso per l'Ecuador).