Killer Prati | l’ipotesi dei video estremi da rivendere sul dark web e il buco di 40 minuti

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma. Si arricchisce di nuovi, raccapriccianti particolari la vicenda che vede protagonista Giandavide De Pau, reo di aver ucciso — lo scorso giovedì — tre prostitute in zona. Degli omicidi efferati e cruenti che danno modo agli investigatori di ritenere che questi possano non essere gli unici reati di questo genere commessi dall’uomo., avanzadello snuff movies Le indagini sulla macabra vicenda stanno andando avanti e pare proprio che l’uomo in quelle terribili circostanze abbia girato un vero e proprio film dell’orrore. Il sospetto degli inquirenti è proprio che De Pau abbia voluto improvvisarsimaker di quanto stesse facendo per poiil tutto sulweb.acquista una certa corposità se si ...