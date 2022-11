Il video in stile influencer di Giuseppe Conte | fa scorrere i fogli con le scritte senza parlare

(Di venerdì 25 novembre 2022) Undi Giorgia Meloni del 2020, che chiede un accredito immediato di 1000 euro per le famiglie al governo (il2), poiche appare di fronte alla telecamera con in mano alcuni, che mostra e fa scivolare via, con scritti, per punti, gli aiuti minimi (o totalmente assenti) stabiliti dal governo guidato dalla leader di FdI rivolti a imprese, famiglie e lavoratori. È il filmato – in– cheha pubblicato ieri sui propri canali social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

