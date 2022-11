Giorgio Panariello | problemi di salute | come sta lo showman

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha recentemente annunciato di avere alcunidi, che l’hanno costretto ad annullare un suo spettacolo.è senz’altro uno dei comici più amati del piccolo schermo italiano, e ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di persone in tutta Italia. Il merito va soprattutto al suo incredibile talento e alla sua sana comicità, che porta sempre tante emozioni in tutti i suoi fan. Il suo spettacolo è stato annullato a causa di alcuni suoidista lo? Ecco qualche informazione su di lui.sta? Tutti i dettagli L’annuncio è arrivato a bruciapelo e ha lasciato senza ...

L'appuntamento a Torino de " La Favola Mia " di, attualmente previsto per sabato 26 novembre al Teatro Colosseo, è rinviato a causa di una forte labirintite che ha colpito l'artista. Lo spettacolo verrà recuperato il 4 febbraio ...A causa di una labirintite che ha colpitol'appuntamento a Torino con lo spettacolo "La Favola Mia", attualmente previsto per sabato 26 novembre al Teatro Colosseo, è stato rinviato. Lo spettacolo verrà recuperato il 4 ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...E' stato rinviato lo spettacolo "La favola mia" previsto per sabato 26 novembre al Teatro Colosseo. L'artista Giorgio Panariello, a causa di un attacco di labirintite non potrà infatti essere presente ...