Ferlaino e Maradona | «Forse potevo stargli un po’ più vicino»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Corradoè andato a dare omaggio a Diego Armando, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa, al murales ai quartieri spagnoli. L’ex presidente del Napoli è stato intercettato dai giornalisti presenti e il Corriere dello Sport ha riportato le sue parole: «È sempre una grande emozione venire qui nel cuore di Napoli, dove tutti amanocome lo amo io. Penso che sia un argentino napoletano.voleva bene a Napoli e a tutti i napoletani».in mattinata aveva detto su Diego «Ho sempre pensato che lui fosse nato a Napoli e che poi, di nascosto, fosse andato in Argentina. Era un napoletano per spirito, per modo di pensare, per quell’anima ribelle a certe regole, riconoscendo solo quelle del campo, tant’è che era squisito e di una sportività enorme. ...