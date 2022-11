Eutanasia | morto l’uomo giunto oggi in Svizzera Cappato | «Mi autodenuncio»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il signor Romano,che Marcoha accompagnato inper accedere al suicidio legalmente assistito, è. A darne la notizia è la figlia Francesca in un video messaggio. «Mio papà – ha esordito – ha appena confermato la scelta di morire. Io sono arrivata dalla California per essere qui con lui in questi giorni. In California, la scelta che ha fatto il mio papà è legale e, nel caso di una malattia come la sua, avrebbe potuto scegliere di morire in casa, circondato dai suoi cari e dalla sua famiglia. Noi – ha proseguito la donna – abbiamo dovuto fare questo viaggio per venire inperché lui potesse fare questa scelta e io spero che presto sia possibile farla anche in Italia». Il signor Romano aveva 82 anni Il signor Romano era un uomo di 82 anni, di origini toscane e ...