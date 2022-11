Vanity Fair Italia

Il cantante deiBrothers effettu dei provini per il film del 2012, ma poi la parte venne affidata a Andrew Garfield.era in lizza per il ruolo di protagonista in The Amazing Spider - Man , poi assegnato a Andrew ...In una recente intervista con Variety ,ha svelato di aver fatto un provino per i film di The Amazing Spider - Man prima che il ruolo toccasse ad Andrea Garfield. LEGGI - Andrew Garfield ha "avvertito il pericolo" dopo aver ... E se Joe Jonas fosse stato Spider-Man Joe Jonas si è visto sfumare il ruolo di uno dei supereroi più amati, accaparrato dal collega Andrew Garfield ma, col senno di poi, sembra aver accettato di buon grado la «sconfitta» ...Joe Jonas era in lizza per il ruolo di protagonista in «The Amazing Spider-Man», poi assegnato a Andrew Garfield.La star dei Jonas Brother ha rivelato durante il podcast «Just for Variety» di aver eff ...