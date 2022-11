Cambi | euro in lieve aumento a 1 | 0420 dollari

in lieve aumento sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0420 dollari a fronte del valore di 1,0411 di ieri. Rispetto allo yen l'è scambiato a quota 144,27. . 25 novembre 2022Perché attraverso il rischio tila prospettiva, tila percezione, la ... E tu dove vorresti essere con un milione diin più e parecchi anni in meno A New York, intorno ...(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Euro in lieve aumento sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0420 dollari a fronte del valore di 1,0411 di ieri. Rispetto ...08:34 - Operazione Black Blend, truffa sui carburanti: sequestrati 25 milioni di euro +++08:25 - Campobello di Licata, rapina in mobilificio: 9 mila euro il bottino +++08:24 - Maxi truffa sui carbura ...