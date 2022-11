Brasile | uomo armato spara in due scuole | 3 morti

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Almeno due professori e uno studente sonoe altre 11 persone sono rimaste ferite da unche hato in duedella città di Aracruz sulla costa centrale dele che ora è in fuga. Gli attacchi hanno preso di mira la scuola primaria e secondaria statale Primo Bitti e la scuola Praia de Coqueiral: nella prima, l’aggressore ha aperto il fuoco con una pistola, uccidendo due insegnanti e lasciando altre persone ferite. Quindi, secondo quanto ricostruito, l’, che indossava una mimetica e aveva il volto coperto, ha lasciato la scena a bordo di un’auto e si è diretto verso la scuola di Praia de Coqueiral, dove ha ucciso uno studente e ne ha feriti altri due.o L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

