Agenzia ANSA

Mercati azionari del Vecchio continente in genere marginalmente sopra la parità in avvio di seduta: le Borse di Londra e di Parigi salgono dello 0,06%, con Francoforte in crescita dello 0,03% come ...Si profila un avvio poco mosso per le Borse europee, che ieri hanno chiuso in lieve rialzo, mentre Wall Street e' rimasta chiusa per festivita'. Oggi si aprira' solamente per meta' giornata, ma negli ... Borsa: Europa parte piatta, Londra +0,06% - Economia (ANSA) - MILANO, 25 NOV - Pochi movimenti sui listini azionari europei, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto le prossime scelte della Bce, stretta tra un'inflazione sempre forte e il ...Intanto ieri dalle minute della Bce e' emersa volonta' dell'istituto centrale di continuare ad alzare i tassi, ma al tempo stesso di rivedere l'approccio piu' severo degli ultimi mesi nel caso in cui ...