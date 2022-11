Ballando con le Stelle si sposta per far spazio ai Mondiali

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Iva Zanicchi e Samuel Peron Rush finale ‘ballerino’ per la diciassettesima edizione dicon le. A causa deidi calcio, le ultime quattro puntate del talent show condotto da Milly Carlucci non andranno tutte regolarmente in onda il sabato sera alle 20.35, ma cambieranno ‘eccezionalmente’ giorno o orario. La prima modifica riguarderà l’appuntamento in onda domani che, come già annunciato dai promo, verrà trasmesso alle 22.05, subito dopo il match Argentina-Messico. La nona puntata troverà, invece, venerdì 2 dicembre 2022, sempre alle 22.05, in coda a Camerun-Brasile. Da quel giorno, per via dei quarti di finale deiche potrebbero richiedere i tempi supplementari e i rigori,non avrà il prime time fino a sabato 17 dicembre 2022, nel ...