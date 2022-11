Zelensky a Onu | Mosca risponde con terrore a proposte Kiev

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando in video alla riunione urgente del Consiglio di Sicurezza. "Ci servono sistemi moderni di difesa aerea e ringraziamo chi ci ha ...22.38all': da Mosca solo terrore "In risposta alle nostre proposte pacifiche la Russia risponde con azioni di terrore. Oggi è solo un giorno, ma abbiamo ricevuto 70 missili, questo è il terrore ..."Con le temperature sotto zero, milioni di persone sono senza riscaldamento, luce, acqua. Questo è un chiaro crimine contro l'umanità". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in ..."In risposta alle nostre proposte pacifiche la Russia risponde con azioni di terrore. Oggi è solo un giorno, ma abbiamo ricevuto 70 missili, questo è il terrore russo". (ANSA) ...