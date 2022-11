Un nuovo modo di fare shopping | la cabina armadio di Loop

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Volevo creare uno spazio accogliente e protetto in cui qualsiasi donna si sarebbe sentita a proprio agio come in casa propria, in un’atmosfera intima e riservata. Laè il riflesso del luogo più intimo di una donna. E la mia idea è stata quella di ricreare questa intimità, questo ambiente sicuro.” Diletta Carminati, giovane imprenditrice che ha fatto della sua passione per la moda il suo lavoro, ha dato vita a, unconcept per lo, unacontemporanea in piazzetta Santa Giuliana, nel cuore del centro storico di Treviglio, a disposizione delle clienti e dei loro desideri. Non solo imprenditrice, ma anche creativa, influencer e personal shopper, Diletta offre vari servizi:su appuntamento, dove il ...