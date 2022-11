Torino | così la città svende i beni pubblici ai privati 1

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Prima ci fu l’art. 84 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “zzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti”. Poi ci furono le Olimpiadi invernali del 2006. Probabilmente, anche senza di esse e il debito pubblico che schizzò a quasi tre miliardi di euro, il Comune diavrebbe venduto i gioielli di famiglia, ma certo la norma diede una solida base legale e lasubalpina ne approfittò. Poi, chiamiamola cartolarizzazione, chiamiamola valorizzazione, l’operazione è la vendita (spesso la svendita) degli immobili. Una storia non a tutti nota, ma che vale invece la pena raccontare per tappe fondamentali. La ex Diatto La prima vicenda che corre l’obbligo ricordare è quella che riguarda la ex Diatto. La fabbrica ...