Portogallo | Santos | 'Prendiamo gol dal nulla | non va bene Nessuno può permetterselo'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il ct delFernandoha parlato dopo la vittoria contro il Ghana: “Il 3-2 non ha senso. Abbiamo disputato un primo te...

Gli uomini di Fernandorimettono la testa avanti grazie al micidiale uno - due firmato da Joao Felix e dal subentrato Leao tra il 78 e l'80' , tuttavia la formazione africana non vuole mollare ...... vince la nazionale di. Con il gol di apertura della sfida trae Ghana, Cristiano Ronaldo entra (ancora di più) nella storia dei Mondiali. Col rigore trasformato per il momentaneo ...Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha commentato il successo per 3-2 ai danni del Ghana all'esordio nei Mondiali di Qatar 2022 ...PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa 5 ... Vitinha. Allenatore: Fernando Santos 7. GHANA (5-3-2): Ati Zigi 6; Seidu 5.5 (21'st Lamptey 5.5), Djiku 6 (47'st Kyereh sv), Amartey 6, Salisu 5, Baba 6.5; Kudus ...