Portogallo - Ghana 3 - 2 | Cristiano Ronaldo da record Anche Leao a segno - Sport - Calcio - quotidiano net

DOHA (QATAR) - Ilsupera 3 - 2 ilnella gara valida per il Gruppo H del Mondiale in Qatar. Succede tutto nel secondo tempo: Cristiano Ronaldo sblocca il risultato al 65' su calcio di rigore diventando ...Vittoria per ildi Ronaldo all'esordio contro un ottimoE' stata una delle partite più combattute del Mondiale quella tra. Alla fine a spuntarla sono stati i portoghesicon il rigore di Cristiano Ronaldo e i gol di Joao Felix e Rafa Leao. LA REAZIONE DEL- Non è bastato ...Il gruppo H si chiude con la sfida tra Portogallo e Ghana: lusitani e Black Stars vanno a caccia del primato nel girone dopo il pari fra Uruguay e Corea del Sud. L'unico precedente fra le due squadre ...Tanta, tantissima fatica per il Portogallo di Santos che supera per 3-2 il Ghana al termine di un secondo tempo bellissimo con tanti colpi di scena e occasioni da gol. Cristiano Ronaldo sblocca la ...