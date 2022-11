Pd | da Andreatta a Giovannini e Saraceno | ecco il Comitato costituente

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov (Adnkronos) - Oltre ai 'garanti' (Letta e Speranza) e agli invitati (come i candidati segretari), ilper il nuovo Pd è formato da una serie di nomi interni ai dem e agli altri partiti che aderiscono alla(come Articolo 1, Demos, Verdi), dirigenti, parlamentari e ex parlamentari, e da personalità esterne come alcuni scrittori e intellettuali, professori universitari. L'elenco completo dei componenti comprende: Roberta Agostini, Shady Alizadeh, Filippo, Viola Ardone, Anna Ascani, Brenda Barnini, Brando Benifei, Giulia Blasi, Francesco Boccia, Laura Boldrini, Ivana Borsotto, Giovanna Bruno, Elisabetta Camussi, Susanna Camusso, Loredana Capone, Stefano Ceccanti, Caterina Cerroni, Paolo Ciani, Michele Ciliberto, Tania Cintelli, Anna Colombo, Gianni Cuperlo, Valentina ...