Manovra | Durigon provoca e minimizza | ' Perderanno il Rdc solo 400mila persone'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il sottosegretario al lavoro Claudio, in un'intervista rilasciata ad Avvenire, racconta di come aveva avanzato una proposta più articolata sul Reddito di cittadinanza , che prevedeva tempi ...

Anche perché ci sarà bisogno di coperture finanziarie, anzi la riorganizzazione del reddito vedrà sicuramente altri incassi per lo Stato", ha conclusoVedi Anche Conte attacca Meloni: 'vigliacca e ingiusta, prende in giro gli italiani. ... Vedi Anche Reddito,incalzato a Radio24: 'Cosa accadrà a quelli che non trovano lavoro Lo ...Roma, 24 nov. "L'esigenza era comunque quella di mettere un termine al reddito per le persone occupabili. E va chiarito che parliamo di una platea che è molto più… Leggi ...Il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia: scavando nelle pieghe del bilancio dello Stato è possibile trovare altri fondi almeno per ...