(Di giovedì 24 novembre 2022)duevenuti alla luce il 31 ottobre 2022, ma almeno per ora posvantare un primato davvero particolare:i neopiù “vecchi” del mondo. A cosa si deve questa definizione? I due bimbida duechestatiben 30fa, il 22 aprile 1992. Il “record” in questa particolare graduatoria fino ad ora spettava a Molly Gibson, nata nel 2020 da un embrione congelato per quasi 27, che era riuscita a superare in classifica proprio la sorella, Emma, nata da un embrione congelato per 24. Fecondazione Assistita ...

GravidanzaOnLine.it

I due gemelli sonoRidgeway : nati il 31 ottobre 2022, sono i figli più piccoli messi al mondo dalla famiglia 'adottiva' i Ridgeway, che hanno altri 4 bambini di età compresa tra 1 e ...Ridgeway sono nati tre settimane fa, il 31 ottobre, ma tecnicamente sono i neonati più vecchi del ... Lydia e Timothy Ridgeway sono due gemelli nati da embrioni concepiti e congelati 30 anni fa Lydia e Timothy Ridgeway sono due gemelli venuti alla luce il 31 ottobre 2022, ma almeno per ora possono vantare un primato davvero particolare: sono i neonati più “vecchi” del mondo. A cosa si deve ...Twins Lydia and Timothy Ridgeway were welcomed into the world on 31 October 2022 – more than 30 years after being frozen as embryos.