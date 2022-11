Kenta si riunisce con il suo storico tag team partner per la prima volta dopo oltre otto anni

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una grande riunione di tagè stata annunciata per l’evento di Capodanno della Pro Wrestling NOAH al Nippon Budokan.si riunirà con Naomicho Marufuji per la. Ilha lottato insieme l’ultimanel maggio 2014. I due hanno una storia storica nella Pro Wrestling NOAH.e Marufuji sono stati i primi GHC Jr. Heavyweight TagChampions, un regno durato un anno e mezzo dal novembre 2003 al maggio 2005. La loro storia, tuttavia, non è strettamente limitata al periodo trascorso in. I due sono stati rivali e si sono scontrati per il GHC World Heavyweight Championship. Il loro match contro l’altro nell’bre ...