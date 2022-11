Gli auguri di Selvaggia Lucarelli a Lorenzo Biagiarelli | è la dedica più importante

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oggi è il compleanno die non potevano mancare glisui social di. Dopo l’abbraccio di Antonella Clerici che ha di certo emozionato il festeggiato forse lui non ha ancora letto la dichiarazione d’amore della sua compagna. Evidentemente impegnato con le prove di Ballando con le Stellenon ha avuto tempo di scoprire lapiù dolce chepotesse fargli. Dicono che non ha cuore quando critica e giudica ma per il suo compagno ha parole importanti. Ha scelto una foto con suo padre per raccontare chi è il suo, perché forse non traspare tutto dalla tv. Uno scatto in cui la mano che si appoggia alla spalla di ...