Europei curling 2022 | l’Italia si arrende in semifinale | Scozia vittoriosa 7-4

(Di giovedì 24 novembre 2022) Termina 7-4 il match trae Italia, partita valida per ladeglidimaschili. Grande vittoria per la, che permette agli scozzesi di raggiungere la finale della rassegna continentale ad Ostersund.si dovrà quindi accontentare della finale per il terzo posto, con la perdente della secondatra Svizzera e Svezia. La cronaca Nei primi end del match c’è grandissimo equilibrio, con parziali mai superiori all’1-0. Il primo end viene vinto infatti dalla, nel secondo si concretizza uno 0-0 e nel terzo c’è il pareggio azzurro. Nel quarto parziale lasi riporta così avanti di uno, mentre nella quinta mano si verifica ancora una situazione di parità ...

ITALIA - SCOZIA, FINALE BRONZO: PROGRAMMA E ORARIO VENERDÌ 25 NOVEMBRE: 14.00 Italia vs Scozia La Finale tra Svizzera e Danimarca si disputerà sabato 26 novembre a partire dalle ore 9:00.