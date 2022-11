Ecco perchè le pecore giravano in cerchio in Mongolia senza fermarsi LA SPIEGAZIONE

(Di giovedì 24 novembre 2022) Vi ricordate il mistero delleimmortalate a girare di continuo inper più di dieci giorni in? embed video id="1612793" Il video, che è diventato virale, era stato dal profilo...

la Repubblica

... reputazioni e famiglie vengono distrutte,per una persona perbene ovviamente il processo è ... E allorache 'bisogna mettere sindaci e amministratori locali in condizione di potere firmare ...le tappe della vicenda Sono le 16:41:59 del 18 gennaio 2017 quando, a seguito di alcune scosse sismiche, dal Monte Siella si stacca una valanga di 120mila tonnellate che scende a valle e alle 16:... Il super sommelier: “Mille pretese e stipendi da ridere: ecco perché non tornerò in Italia”