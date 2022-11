Benevento | al via la prevendita per la prossima gara interna con il Palermo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– IlCalcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 24 novembre 2022 e fino alle ore 18:45 del 4 dicembre p.v., saranno disponibili nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 04 dicembre p.v. alle ore 18:00. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO CURVA SUD 12€ CURVA NORD 10€ DISTINTI 16€ TRIBUNA INFERIORE 20€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 23€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 26€ TRIBUNA CENTRALE 50€ SETTORE OSPITI 17€ NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DIBOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. NB: Si ricorda che il giorno della...

